مالك عقار: الوضع في دارفور كارثي وأكثر سوءا من الخرطوم

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن وجود أكثر من جيش في أي دولة يجعلها «حُبلى بعدم الاستقرار»، وبالتالي، فإن كل الحركات المسلحة التي لها جيوش يجب أن تعي الدرس وتدمج قواتها في القوات المسلحة السودانية.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: «الوضع كارثي.. المناطق الهامشية مثلها مثل الوضع في الخرطوم، بل إن الخرطوم يصلها بعض المعونات البسيطة لكن دارفور صارت معزولة نهائيا من السودان، وهنالك الآلاف يتجهون إلى دول الجوار».