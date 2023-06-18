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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف ينتقد وصف روسيا بـ"التهديد الأول" في استراتيجية الأمن القومي الجديدة بألمانيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن قرارات السلطات الألمانية لا تستند إلى مصالح البلاد، في تعليق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لألمانيا، والتي تنص على أن روسيا أصبحت التهديد الأول للدولة الألمانية.
وأوضح لافروف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "من الصعب عليّ التعليق على أفعال وبيانات ووثائق السياسيين الألمان المعاصرين، فهي لا تستند إلى منطق أو مصالح ألمانيا أو الشعب الألماني".
وأضاف لافروف أن "برلين تقول دائمًا إنها تدافع عن القيم الأوروبية في أوكرانيا، فإذا اعتبرت ألمانيا أن العودة إلى النازية هي القيم التي تزدهر الآن في أوكرانيا، فهذا أمر محزن للغاية.. إنه تحول خطير في الأحداث".

السلطات الألمانية روسيا وزير الخارجية الروسي