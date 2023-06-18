وزير خارجية البحرين يبحث مع خالد العناني أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير السياحة والآثار المصري السابق الدكتور خالد العناني، بمناسبة زيارته إلى البحرين، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين في ظل ما يربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جري خلال اللقاء - الذي تم اليوم الأحد بمقر وزارة خارجية البحرين بحضور سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر شعبان - مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.