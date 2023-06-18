ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية البحرين يبحث مع خالد العناني أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير السياحة والآثار المصري السابق الدكتور خالد العناني، بمناسبة زيارته إلى البحرين، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين في ظل ما يربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جري خلال اللقاء - الذي تم اليوم الأحد بمقر وزارة خارجية البحرين بحضور سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر شعبان - مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

البحرين العلاقات الأخوية مصر