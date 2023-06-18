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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير وائل أبو المجد يؤكد دعم مصر للإمارات في قيادتها لقمة المناخ COP28

COP28
COP28
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أكد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف "COP 27"، عن دعم مصر لدولة الإمارات العربية الشقيقة فى قيادتها لقمة COP28.

ونفي أبو المجد، عبر الصفحة الرسمية لمؤتمر الأطراف "COP 27" على "تويتر" التعليقات المنسوبة إليه في bloomberg، والتى زعمت أن الرئاسة المصرية لقمة المناخ  "COP 27" كانت تنتقد رئاسة الإمارات لقمة المناخ 28.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة على حشد جميع أصحاب المصلحة لتنفيذ إجراءات مؤثرة، مع الاعتراف بالصعوبات التي تواجه المفاوضات الحكومية الدولية.

وأشاد  بجهود رئاسة COP28، بما في ذلك التواصل المكثف للدكتور الجابر، وأكد ثقة رئاسة  COP27 الكاملة في قدرة رئيس مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة المعين على تعبئة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

ولفت السفير وائل أبو المجد، إلى أن الرئاسة المصرية  COP27 لديها وستواصل تقديم دعم ومساعدة لا بأس إلى رئاسة  COP28 القادمة لأنها تشرك أصحاب المصلحة حول الهدف المشترك المتمثل في المزيد من الطموح في التخفيف والتكيف وتقديم الدعم.

 


 

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