20 يونيو.. انطلاق بطولة العظماء الثمانية للإسكواش بمشاركة أفضل لاعبي العالم

ينظم الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات التي تعتبر واحدة من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم- خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في البطولة، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للإسكواش، أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم للرجال والسيدات، بمجموع جوائز أكتر من10 مليون جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

وسيقام حفل افتتاح البطولة بحضور عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والسيد اليكس جوف رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.



تضم قائمة المشاركين أفضل 8 لاعبين (رجال وسيدات) وفقًا لأحدث تصنيف عالمي، وهم من الرجال: علي فرج لاعب وادي دجلة (مصر)، وديجو إلياس (بيرو)، ومحمد الشوربجي (إنجلترا)، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي (مصر)، وبول كول (استراليا)، ومروان الشوربجي لاعب هليوبلس (مصر)، وفيكتور كروين (فرنسا)، ومازن هشام لاعب وادي دجلة (مصر)، ومن السيدات: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة (مصر)، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج (مصر)، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة (مصر)، وجويلي كلينيج (استراليا)، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس (مصر)، ونيلي جيليس (ب بلجيكية)، وجورجينا كينيدي (إنجلترا) أوليفيا فيشر(أمريكا).



وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن الاتحاد حريص على تعزيز ريادة مصر للعبة الإسكواش عالميًا سواء من خلال تشجيع اللاعبين على المشاركة بكبرى البطولات القارية والدولية، وتحقيق انتصارات لاستمرار الحفاظ على تواجد لاعبينا في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي، أو من خلال تنظيم بطولات عالمية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإبراز قدرات مصر من المنشآت الرياضية والكفاءات القادرة على تنظيم بطولات كبرى مما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية.



وأشار إلى أن بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش، والتي تحظى بمتابعة محبي اللعبة حول العالم لمشاركة أفضل 8 لاعبين من الرجال والسيدات، ويتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسات قوية بين اللاعبين المصريين والأجانب المشاركين في البطولة، متمنيًا أن تنجح مصر في الحفاظ على اللقب بعد فوز نور الشربيني، ومصطفى عسل باللقب العام الماضي.



وأعرب حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عن فخره برعاية CIB لهذا الحدث الرياضي الهام والذي يتم تنظيمه على مدار السنوات الأربع الماضية ويضم نخبة من أبرز لاعبي الإسكواش بالعالم، مؤكدا على الدور الرائد الذي يلعبه البنك عبر السنوات لتشجيع واكتشاف ودعم المواهب الرياضية وتحقيق الإمكانيات الحقيقية التي يتمتع بها لاعبي الإسكواش بمصر.



وأشاد "أباظة" بأهمية هذه البطولة فى تعزيز المكانة الراسخة التي تتمتع بها مصر كمركز دولي لرياضة الاسكواش، متمنيا التوفيق لكافة المشاركين ومعبرا عن ثقته فى تسجيلهم إنجازات تاريخية أثناء هذا الحدث.



وتعليقًا على استضافة سوديك للبطولة، يقول أيمن عامر، مدير عام الشركة المنظمة: تفخر سوديك باستضافة بطولة العظماء الثمانية للإسكواش لأول مرة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم هذه الرياضة الرائدة في مصر ودفع اللاعبين المصريين لتصدر التصنيفات العالمية باستمرار".



وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويوجد 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بقائمة أفضل لاعبين في العالم.