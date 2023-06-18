"الشلاطم والباط والصخل والرميسه".. مصطلحات من قاموس الصعايدة تعرف علي معناها

"إحنا صعايدة لو صخر الجبل إتبدل إحنا مبنتبدلش".. تلك الكلمات كانت ضمن أحد المشاهد التي قالها الفنان أحمد السقا، خلال تقمصه لشخصية منصور الحفني، في فيلم الجزيرة 2، والتي علقت في ذهن كل رجل صعيدي، ولكل محافظة عاداتها وتقاليدها وعدد من الكلمات والمصطلحات الخاصة بها، وخصوصاً محافظات الصعيد، فكل تلك المصطلحات التي يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، من المستحيل أن تندثر أو تختفي ولو بعد حين، فهي كلمات غريبة علي أذن أي أشخاص يسمعونها بعيداً عن تلك المحافظة التي يتردد بها تلك المصطلحات، ومن أجل ذلك حرصت "البوابة نيوز"، علي ذكر عدد من المصطلحات التي يرددها أبناء محافظة سوهاج من قاموسهم الخاص.

(القلواح).. ويقصد به رأس عود القصب.

(المكبه).. وهي أداة مخصصة لحفظ الجبن والسمن البلدي.

(الكانون).. وهو مكان مجهز لطهو الطعام وتسخين المياه وهو بمثابة البوتوجاز

(الصخل أو العنز).. ويقصد به الماعز حديث الولادة.

(السليقة).. ويقصد بها شوربة الطعام.

(الزنقور).. ويقصد به أحد الزوايا في المنزل.

(فروجة).. ويقصد بها الفرخة.

(السلاعة).. ويقصد بها الشوكة.

(التليس).. ويقصد به الشيء الذي يتم حفظ الغلال داخله.

(المرشحه).. وهي عبارة عن عدد من الطبقات القماشية التي يتم تجميعها وتوضع علي ظهر الحمار.

(مغفلق).. ويقصد بها الرجل الضخم.

(باط).. ويقصد به الحضن.

(الحُق).. ويقصد به العلبة.

(الزرزورة).. ويقصد بها العصفورة.

(كعف).. ويقصد به جريد النخل الأخضر.

(الغُف).. وهو تراب التبن.

(القربة).. ويقصد بها المكان الذي يوضع بداخله اللبن.

(البسيس).. ويقصد به اكله المفتقه.

(النُخر).. ويقصد بها الحفرة.

(الشلاطم).. ويقصد بها الشفايف.

(السطل).. ويقصد به الكوباية.

(عمنول).. ويقصد بها السنة الماضية.

(عشيه) ويقصد بها يوم أمس.

(رغفان).. ويقصد به العيش البلدي.

(عِشار).. ويقصد به الجاموسة أو البقرة الحامل.

(صحن).. ويقصد به الطبق.

(قعبة).. ويقصد بها الطاجن الفخار.

(ويكه).. ويقصد بها البامية الخضراء.

(خلجات).. ويقصد بها الملابس.

(قزقه).. ويقصد بها عمود الإنارة.

(مبخنس).. ويقصد به الشخص المنافق.

(طيطله) ويقصد بها "إديله كلكس".

(مخول).. ويقصد به المكان الذي يوضع فيه الطعام للحيوانات.

(المحساس).. ويقصد به الأداة التي تستخدم لسحب العيش من داخل الفرن.

(الرميسه).. ويقصد يها أنثي الخروف حديثي الولادة.

(الريمخ).. ويقصد به البلح الأخضر صغير الحجم.

(التخوخه).. ويقصد بها حبات النبق.

(الحويزه).. هو مكان محاط بالطوب اللبن.

(المعلاق).. وهو مكان مخصص لوضع الملابس.