تعرف على خطة صوت العرب للاحتفال بعيد الأضحى

تحتفل شبكة صوت العرب بعيد الأضحي المبارك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري وحتي يوم السبت الموافق 1 من شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال عدة فقرات متنوعة وفترات مفتوحة تتماشي مع هذه المناسبة.

تبدأ الإحتفالية ببرنامج “ صباح العيد” والذي يتضمن فقرات منوعة عن احتفالات العيد في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة لفقرة بعنوان ( زينة العيد ) تقديم محمد سمير.

فترة مفتوحة بعنوان “عيد وعيد” وتتضمن حوارات مع شخصيات عامة تتحدث عن ذكريات العيد والمقارنة بين العيد زمان والآن .

برنامج “الشيف وأميرة في العيد” ويقدم وصفات متنوعة لأكلات العيد .

فترة مفتوحة بعنوان “ديرة العرب” وتدور مع أسر عربية واحتفالاتهم بالعيد وزيارة لبعض الأماكن السياحية في عدد من الدول العربية وقضاء العيد فيها:

فترة “العيد حول العالم” تتضمن عادات وتقاليد العيد في دول العالم المختلفة .

فترة “حكايات عم عيد”: حكايات بطلها العيد الأضحى وحكايات النجوم في العيد وسينما العيد .

ويوم السبت تذاع فترة بث مشترك مع الأردن وسلطنة عمان ( حول العادات والتقاليد في العيد في الدول الثلاثة ) .

ويذاع حفل ساهر وايضاً “ساعة مع فيلم” دعوة مفتوحة لمدة ساعة نعيش خلالها مع أحلى ما قدم من أفلام

الأربعاء : شاطئ المرح

بطولة : نجاة / حسن يوسف / الضيف أحمد / عبد المنعم مدبولي

الخميس : سلم ع الحبايب

بطولة : صباح / أحمد رمزي / زينات صدقي

* فيلم العيد :

الجمعة : واحدة بواحدة

بطولة : عادل إمام / ميرفت أمين

السبت : موعد غرام / أنت حبيبي من ( إعداد أسرة الدراما ).