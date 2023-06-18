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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على خطة صوت العرب للاحتفال بعيد الأضحى

عيد الأضحي
عيد الأضحي
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تحتفل شبكة صوت العرب بعيد الأضحي المبارك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري وحتي يوم السبت الموافق 1 من شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال عدة فقرات متنوعة وفترات مفتوحة تتماشي مع هذه المناسبة.

تبدأ الإحتفالية ببرنامج “ صباح العيد” والذي يتضمن فقرات منوعة عن احتفالات العيد في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة لفقرة بعنوان ( زينة العيد ) تقديم محمد سمير.

 فترة مفتوحة بعنوان “عيد وعيد”  وتتضمن حوارات مع شخصيات عامة تتحدث عن ذكريات العيد والمقارنة بين العيد زمان والآن .

 برنامج “الشيف وأميرة في العيد” ويقدم وصفات متنوعة لأكلات العيد . 

فترة مفتوحة بعنوان “ديرة العرب” وتدور مع أسر عربية واحتفالاتهم بالعيد وزيارة لبعض الأماكن السياحية في عدد من الدول العربية وقضاء العيد فيها:

  فترة “العيد حول العالم” تتضمن عادات وتقاليد العيد في دول العالم المختلفة .

                        

فترة “حكايات عم عيد”:   حكايات بطلها العيد الأضحى وحكايات النجوم في العيد وسينما العيد  .                             

ويوم السبت تذاع فترة بث مشترك مع الأردن وسلطنة عمان ( حول العادات والتقاليد في العيد في الدول الثلاثة ) .

ويذاع حفل ساهر   وايضاً “ساعة مع فيلم”  دعوة مفتوحة لمدة ساعة نعيش خلالها مع أحلى ما قدم من أفلام       

 الأربعاء :  شاطئ المرح 

 بطولة : نجاة / حسن يوسف / الضيف أحمد / عبد المنعم مدبولي

 الخميس :  سلم ع الحبايب

 بطولة : صباح / أحمد رمزي / زينات صدقي

*  فيلم العيد :

الجمعة : واحدة بواحدة

بطولة : عادل إمام / ميرفت أمين

السبت : موعد غرام  /  أنت حبيبي من ( إعداد أسرة الدراما ).

شبكة صوت العرب عيد الاضحى المبارك صباح العيد زينة العيد