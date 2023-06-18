الإحصاء: 10,7% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL في يونيو 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022 وكان من أهـم مؤشراتهـا أنه بلـغ عدد مشتركي الإنترنت عـن طريق ADSL، نحو 10,5 مليون مشترك في يونيو 2022 مقابل 9,5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق الهاتف المحمـول 68,5 مليون مستخدم في يونيو 2022 مقـابل 59,7 مليون مستخدم فــي يونيو 2021 بنسبة زيـادة قدرها 14,9 ٪.

و بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم فــي يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪.

ولفت الجهاز الي انه بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪.

واوضح الجهاز انه بلغ عدد السنترلات 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33,9 ٪ .

كما بلغت حمولة السنترالات 19,9 مليون خط عـام 2021 / 2022 مقابــل 23,3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5 ٪.

و بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12,2 مليـون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 12,8 مليون خط عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5٪.



ونوه الجهاز انه بلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 84,0 ألـف خـط عام 2021 / 2022 مقابـل 94,0 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5 ٪.

وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪.

بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنازل 6,4 مليون خـط عام 2021/2022 مقــابل 6,7مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.

وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪.