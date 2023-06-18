جوزيب بوريل يؤكد ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا

أكد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا، لافتاً إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية شأن عربي، لكن موقفنا منه كما هو.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للجامعة العربية، أنهما ناقشا الأوضاع في السودان، مرحبا ببدء سريان هدنة جديدة .

ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، تعقبه جلسة مباحثات ثنائية.

وتشهد زيارة بوريل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.