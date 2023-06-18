وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجان الثانوية العامة ببيلا “لجنة لطفي العشري، ولجنة حسن مصطفى”، واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ، على توفير الهدوء في اللجان، والتزام أولياء الأمور بالتواجد بعيد عن اللجان.

وشهدت لجان مدينة بيلا حالة من الهدوء لم تشهدها اللجان على مدار السنوات الماضية، موجها الشكر لأولياء الأمور الطلاب لحرصهم على توفير الهدوء لأبنائهم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

ويؤدي 25ألف و99 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، كأول امتحان يضاف للمجموع.

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