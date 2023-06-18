سقوط 9 تجار مخدرات بحوزتهم 12 كيلو حشيش وهيروين وبنادق آلية وخرطوش بمناطق بدر والمعصرة والسلام (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 9 تجار مخدرات بحوزتهم 12 كيلو حشيش وهيروين وبنادق آلية وخرطوش بمناطق بدر والمعصرة والسلام .

10 كيلو حشيش بمدينة بدر

تعود البداية عندما تم ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ضبط حشيش بدار السلام

كما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

3 تجار مخدرات بالسلام

وفى منطقة السلام تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلوجراما – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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