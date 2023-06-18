تجار جنوب سيناء يطالبون إدارة الغرفة التجارية الجديد بتسهيل مهامهم وحل مشكلاتهم

تقدم الغرف التجارية عددا من الخدمات الاجرائية والتنشيطية من أجل مساعدة التجار في الحفاظ على أعمالهم وتنشيط المجالات المختلفة وتأمين أعمالهم.

وبعد إعلان نتيجة إنتخابات الغرفة التجارية في محافظة جنوب سيناء، وفوز 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، 2023/2027. استطلعت “البوابة نيوز” آراء التجار وأهم مطالبهم من مجلس الإدارة الجديد.

قال سمير الأحمر، بعد أن جرت إنتخابات الغرفة التجارية في جنوب سيناء للدورة الجديدة، وأنا كمواطن سيناوي وصاحب شركة بصفة شخصية أتمنى لمن سيتولى إدارة أمور التجار بالغرفة التجارية بجنوب سيناء وخاصة بعد ظهور أحزاب وعدد كبير من المرشحين الاستعداد للبدء بالتعاون مع التجار بشكل جديد ؛ لأنه هناك تطور صاعد في التجارة في جنوب سيناء فهناك بما يسمى بالفاتورة الالكترونية والعمل بوسائل الانترنت والتكنولوجيا الحديثة فلابد من التواصل وتشعيب مهام التجارة؛ لتسهيل المهام الخاصة بالتجار وتفعيل دور الغرفة التجارية بشكل واضح حتى تسير الأمور بشكل واضح ولابد من اجتماع دوري للتجار والسعي لحل مشاكلهم وعدم تجاهل وجود أصحاب المشاريع القائمة على أرض المحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

بينما طالب عيد محمد محمد، أحد تجار مدينة طور سيناء، مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد بضرورة حل مشاكل التجار الممثلة في النقل وسيارات البضائع ومعوقات الطريق لدخول البضائع مدن المحافظة، بجانب ضرورة تفعيل دور السجل التجاري الذي يعد شبه متوقف وهو من أهم مصادر إرادات الغرفة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا ويصلح حالهم .

فيما أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجدد أن ترشحهم تكليف وليس تشريف، وأن هدفهم التاجر والصانع ومؤدى الخدمات وإلمام التاجر والصانع ومؤدى الخدمات بمفهوم الغرفة، وربط التاجر والصانع ومؤدى الخدمات بالغرفة وربط الغرفة بالمجتمع.

كان تامر هدايت رئيس اللجنة الانتخابية للغرفة التجارية بجنوب سيناء والتي بمقر الغرفة في العاصمة طور سيناء، قد أعلن عن النتائج النهائية بفوز 7 مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة من بين 13 مرشحا، والأعضاء الفائزين في الانتخابات وهم:

حنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة" باجمالى أصوات 252 صوتا، و سليمان جمعه مبارك باجمالى أصوات 249 صوتا، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم" باجمالى أصوات 234 صوتا، ومحمد ربيع محمد على باجمالى أصوات 231 صوتا، ومصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل" باجمالى أصوات 227 صوتا، ومحمد عبده حامد باجمالى أصوات 222 صوتا ، ومحمد عبد الله حسن باجمالى أصوات 211 صوتا.