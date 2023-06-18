بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم صادر ضده غيابيا حكما بالإعدام شنقا، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي غضون الفترة من 2008 حتى 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسس المتهم وأدار جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. كما تخابر المتهم مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.