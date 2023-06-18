تعرف على موعد ودية مصر وجنوب السودان اليوم

يخوض منتخب مصر مباراة ودية جديدة مع جنوب السودان، اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى، وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبى مصر وجنوب السودان تاريخيا.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة جنوب السودان وديا فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وجنوب السودان الودية ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.