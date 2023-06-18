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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. بدء التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، إن اليوم الأحد 18 يونيو، يبدأ التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، موضحة أن التقديم يكون عن طريق التوجه لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في ميدان رمسيس، لافتةً إلى أن الموعد النهائي للتقديم يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

وشددت الهيئة القومية للأنفاق على طريقة تقديم الأوراق، وهي أن يتكون يدًا بيد، في الهيئة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ونصف مساء، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية، موضحة أنه لا يتم الالتفات للطلبات المرسلة عبر البريد.

الوظائف المتاحة 
وأشارت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الوظائف المتاحة هي:

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس الأزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شئون قانونية.

- مترجمين.

- موظفين تكنولوجيا المعلومات IT.

- موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين سواء مشتريات مخازن وإدارة أصول أو محاسبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن المستندات والأوراق المطلوبة، للتقدم على الوظائف سالفة الذكر:

- صورة بطاقة سارية للرقم القومي.

-  صورة شهادة الميلاد ثلاثية كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- صورة الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات، ويكون المتقدم حاصل على درجة 65% فيما أعلى وذلك للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية في حالة وجودها.

- صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 4x6.

- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818 

وزارة النقل والمواصلات الهيئة القومية للأنفاق وظائف القطار الكهربائى الخفيف