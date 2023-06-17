معهد دراسة الحرب الأمريكي: نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا توطيد للسيطرة العسكرية عليها

أفاد معهد دراسة الحرب الأمريكي، بأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلا روسيا يعد جزءًا من جهود روسيا طويلة الأمد لتعزيز السيطرة العسكرية الفعلية على بيلاروسيا.

وقال المحللون في تقرير على الموقع الإلكتروني للمعهد، إن الكرملين زعم أن روسيا بدأت في نقل رؤوس حربية نووية تكتيكية إلى بيلا روسيا بما يتماشى مع الخطط المعلنة سابقًا، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا نقلت أول دفعة لرؤوس حربية نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وقال "بوتين" إن القوات الروسية ستنشر كامل شحنات الرؤوس الحربية النووية التكتيكية المخطط لها إلى بيلا روسيا بحلول نهاية عام 2023.

ووفقًا لتقديرات المعهد الأمريكي، فإن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلا روسيا هو جزء من جهد طويل الأمد لتعزيز سيطرة روسيا العسكرية الفعلية على بيلا روسيا ومن غير المرجح أن ينذر بأي تصعيد روسي.