الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يرقى لحجم الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ موقف يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والضغط على المليشيا لإطلاق سراح الشباب اليمنيين الناشطينـ فورا دون قيد أو شرط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال تصريحات الإرياني، والتي أدان واستنكر خلالها بأشد العبارات، إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نقل واحتجاز 20 من الشباب اليمنيين الناشطين المشاركين في تشييع جنازة الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بـ "المكحل"، بما يسمى "جهاز الامن والمخابرات" في مدينة صنعاء، بعد ثلاثة أشهر من اختطافهم واخفائهم قسريا.

أوضح الإرياني أن الشباب اليمني تعرض طيلة فترة اختطافهم وإخفائهم قسريا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة والإهمال في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات والبحث الجنائي وإدارة الامن بمديرية المشنة بمدينة أب، وكلها معتقلات خاضعة لسيطرة المدعو ابو علي الكحلاني بمليشيا الحوثي الإرهابية.