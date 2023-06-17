"ستوكمان" يواصل ليالي عرضه على خشبة مسرح الغد

يواصل العرض المسرحي "ستوكمان" ليالي عرضه، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، حيث شهد العرض مساء اليوم السبت حضور جماهيري كبير.

"ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2019، حيث يتناول العرض رحلة الحياة، واكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وكيف يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، فربما تكون أحلامًا مشروعة، وأحياناً أخرى تكون تطلعات لا بد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخليا عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

ويشارك في بطولة العرض كل من: ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، وموسيقى رفيق جمال، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء دينا زهير، ومخرج منفذ تامر بدير، من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف.

وقد حضر العرض الدكتور محمد أبو الغار أمين عام جائزة ساويرس الثقافية، أول أمس، والذي أشاد بالعرض وعناصره وتقنياته الفنية والبصرية المتميزة.