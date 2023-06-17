برلماني: مشاركة مصر بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية يكشف الاحترام العالمي لدورها

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت علي العديد من الدول في العالم وأثرت على مصر بشدة، وأدت إلى نقص كبير يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، لذلك أولتها مصر منذ البداية اهتماما فائقا ودعت إلى سرعة انهاء الصراع.

ونوه أبو عايشة فى تصريحات صحفية اليوم، بأن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح يمثل ٢٣% من الإنتاج العالمي، ما يشكل خطورة واضحة علي دول افريقيا تحديدا، ومصر حال استمرت الأزمة فترة أطول من هذا.

وثمن أبو عايشة، مشاركة مصر ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: أنها تأتي في وقتها تماما، لتوضح الجهد الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق السلام عبر جهد افريقي مشترك، مشيدا بموقف مصر تجاه القضايا والملفات المختلفة والصراعات العالمية.

وشدد على أن: تواجد مصر ضمن المبادرة الإفريقية المشتركة للبحث عن تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد احترام مصر ودورها وتقديرها عالميا.

ويذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكرى، وزير الخارجية كانو قد وصلا الى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا. فيما يضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.