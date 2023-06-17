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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة فى جريمة قتل دار السلام

مكان الواقعة
مكان الواقعة
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قال شهود عيان فى واقعة مقتل شاب على يد آخر بمنطقة دار السلام، إن القاتل والضحية يعملان فى مجال الجزارة ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهما بطعن الأخر بسنجة فى صدره.

مكان الجريمة 

وأضاف الشهود أن الضحية يدعى زياد ع، وحاول إنقاذ نفسه بعدما طعنه المتهم ولكنه سقط أمام أحد المقاهى وتوفى نتيجة نزيف كثير من الدماء.

وشهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على قتل آخر بطعنة خنجر فى قلبه بسبب خلافات بينهما.

 بلاغ بجريمة قتل

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة خنجر فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ بالفرار.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

شهود عيان مقتل شاب مجال الجزارة منطقة دار السلام أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة