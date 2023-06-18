تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 18 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تشعر بالتشتت الكبير، حالتك النفسية تؤثر بشكل سلبي على عملك وتفكيرك، وعليك معرفة ماذا تريد بالتحديد للتخطيط بشكل جيد والخروج من الحالة التي تشعر بها، أما من الناحية العاطفية إن الرجوع عن الخطأ من الأمور المميزة التي يجب عليك أن تتعلمها، لا سيما في علاقتك مع الشريك.

برج الثور

من الناحية المهنية سوف تصلك رسالة تشعرك بالثقة الشديدة بنفسك وقدراتك، لكن هذه الرسالة بحاجة ماسة للحسم وقرار مصيري منك، وسوف تشعر بالتردد، وتنتظر حدوث أمر مهم يساعدك على اتخاذ القرار المناسب، أما من الناحية العاطفية قد يزعجك تصرف معين من شريك حياتك، صارحه بالأمر ولا تراكم الأمور المزعجة حتى لا تنفجر بشكل مفاجئ.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية تبدو اليوم واثقًا من نفسك للبدء بالمرحلة الجديدة في حياتك، وتشعر بالحماس الشديد، وكل من حولك يلاحظ هذا الأمر، أما من الناحية العاطفية قد يقع خلاف بسيط مع الشريك، بسبب سوء تفاهم وعدم حديثكما بصراحة مع بعضكما، حاول انهاء هذا الخلاف، فالشريك يحاول التواجد الى جانبك في هذه الفترة لدعمك بشكل كبير.

برج السرطان

من الناحية المهنية إنه يوم جيد جدًا ومليء بالطاقة والايجابية، وتشعر بالراحة في هذه الفترة، تصلك رسالة أو اتصال بخصوص أمر انتظرته منذ مدة طويلة، بالرغم من عدم حدوث ما تمنيته إلا انك تتقبل الوضع بكل رحابة صدر، أما من الناحية العاطفية قد يطرق بابك الفترة المقبلة حب جديد يقلب حياتك بشكل كامل للأفضل، أما من الناحية الصحية انتبه لها.

برج الأسد

من الناحية المهنية أنت أمام منعطف كبير في حياتك، عليك اتخاذ القرار السليم، حياتك المستقبلية متعلقة بهذا القرار، أما من الناحية العاطفية انتبه جيداً لتصرفاتك مع شريك حياتك وعامله بشكل لائق، الخيانة أمر مرفوض ونسبي، ما قد تعتبره أمرًا عاديًا قد يكون خيانة لدى الشريك ويسبب له الحزن ويؤثر على علاقتكما بشكل سيء.

برج العذراء

من الناحية المهنية بعد فترة طويلة من عدم الرضا عن عملك ووظيفك سوف تصل إلى قناعة أنك في مكان جيد ويستحق ان تقدم له الأفضل، هذا الشعور يمنحك الكثير من الراحة وتتخلص من حالة التوتر والقلق التي تعيشها، حاول أن لا تشرك الحبيب ببعض المشاكل التي تؤرقك وتوترك بشكل كبير، أما من الناحية العاطفية خطط لقضاء وقت رومانسي معه.

برج الميزان

من الناحية المهنية سوف تواجه اليوم بعض الصعاب والمشاكل في مكان العمل، لكنك تعرف كيف تتخطاها بكل سهولة بسبب ثقتك الكبيرة بنفسك وقدراتك، أما من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك جيدة وتسير على أفضل ما يرام، وهو يحاول دعمك معنويًا بكل الطرق الممكنة، أما من الناحية العائلية قد يمر احد افراد اسرتك بوعكة صحية، إلا أنها تنتهي على خير وتشعر بالراحة بعد انتهائها.

برج العقرب

من الناحية المهنية سوف تحتفل هذه الفترة مع العائلة بمناسبة جميلة، أنت مقبل على مشروع مهم وتشعر أنه قادر على تغيير حياتك للافضل لذلك تشعر بالحماس والسعادة، أما من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك مربكة في هذه الفترة، أنت تختلف معه على اتفه الامور، وكل حوار يدور بينكما يصل إلى طريق مسدود ويسبب مشكلة جديدة.

برج القوس

من الناحية المهنية إن الحفاظ على سرية معلوماتك أمر جيد عليك أن تتعلم اتقانه ولا تكون ثرثار، يجب عليك ان تحافظ على ما تفكر به ومخططاتك سرية، ليس كل من حولك يتمنى لك النجاح انتبه جيداً لهذه النقطة، أما من الناحية العاطفية لا تكن عنيدًا في نقاشاتك مع الشريك، استمع الى ما يقوله وحاول تفهمه، أما من الناحية الصحية انتبه جيداً لنظامك الغذائي في هذه الفترة وابتعد عن الخمول.

برج الجدي

من الناحية المهنية سوف يدفعك اليوم إلى الإقبال على الأعمال بحماس وحب كبير، حاول أن لا تتخذ أي قرار مصيري يتعلق بالعمل خاصة في هذه الفترة، أما من الناحية العاطفية، أنت تضيع وقتك في علاقة غير جدية، ولا تشعر بالراحة بها أبدًا، حاول أن تنهي أي علاقة تسبب لك التوتر والقلق، الوقت ليس في صالحك انتبه جيداً وركز.

برج الدلو

من الناحية المهنية سوف تطرح اليوم الكثير من القضايا المهمة في مكان العمل، وقد تدخل في نقاش كبير في العمل مع أحد الزملاء لكنك تتمكن من الانتصار في هذا النقاش، أما من الناحية العاطفية سوف تسير الأمور بشكل جيد لكن هناك الكثير من القرارات المهمة التي عليك اتخاذها فيما يتعلق بعلاقتكما، أما من الناحية الصحية يجب عليك الانتباه إلى رشاقتك والتزم بالرياضة.

برج الحوت

من الناحية المهنية سوف تجد التقدير الذي كنت ترغب به وتتمناه منذ فترة قصيرة، يقدر مديرك في مكان العمل ما تقوم به وتنجزه وهذا أمر يشعرك بالسعادة والثقة الكبيرة، أما من الناحية العاطفية سوف يفاجئك الشريك في هذه الفترة بشكل كبير، بسبب المواقف الكبيرة التي يقوم بها بهدف إسعادك وإرضائك، تشعر بالسعادة الكبيرة لما يقوم به وإصراره على الاهتمام بك، صحياً لقد نجحت في تخفيف وزنك بنجاح استمر.