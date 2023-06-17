يسري عبدالله: مصطفى بيومي يقدم خطابًا نقديًا شديد الجمال والتميز

قال الناقد الدكتور يسري عبدالله ،أستاذ النقد الأدبي، إن مصطفى بيومي اتخذ العديد من الاتجاهات في نقده شديد الدقة لأدب نجيب محفوظ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي، والذي أقامته مؤسسة "البوابة".

وأضاف عبدالله: بدا هذا في العديد من أعماله، التي فصّلت مكونات عالم محفوظ الأدبي، مثلما كتب عن الموظفين في عالم نجيب محفوظ.

وأشار إلى أن بيومي يقدم خطابا نقديا أدبيا شديد الجمال والتميز. متابعا: ربط بيومي بين العديد من الجوانب الحياتية في العصور التي كتب عنها محفوظ، وبين حيوات شخصياته، كما أوضح في حديثه عن بطل رواية "خان الخليلي".