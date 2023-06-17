رئيس الاتحاد الأفريقي: الأزمة الأوكرانية تهدد العالم ونأمل في حلها سلميًا

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أنه سيعمل على ترسيخ السلام في أفريقيا والعالم، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، مشددًا على أن أضرار الحروب وخيمة، وكلما طالت الصراعات تزداد الأضرار طرديًا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الذي جمع بين وفد رؤساء المبادرة الافريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن «روسيا عاشت حرباً في الماضي، ونأمل أن تسفر جهودنا في إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، لأنها تؤثر على العالم كله، وبخاصة القارة السمراء».

وتابع: «لقد خلقت هذه الازمة مشاكل في الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالميين، ولذلك قررنا أن نصل إلى روسيا في وفد يمثل القارة الأفريقية وذلك لنعبر عن الصداقة التي تربطنا بروسيا، كما نرغب في الاستماع إلى رؤية الشعب الروسي، ونطلب منكم الدخول في محادثات مع الطرق الأوكراني لحل هذا النزاع».

وأردف: «زرنا العاصمة الأوكرانية كييف للقاء رئيسها من أجل الوصول إلى الحل، ونريد أن نقول إن توسط دول القارة الأفريقية يستهدف إحلال السلام، وعلينا أن نبذل جهدنا للوقاية من حدوث مثل هذه النزاعات، وهذا قد يكون أساس الرسالة التي نقدمها للشعب الروسي من أجل تشجيعكم على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء هذه الأزمة».