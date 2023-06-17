القاصد يشارك في اجتماع "الأعلى للجامعات" برئاسة وزير التعليم العالي

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعة حيث عقدت الجلسة اليوم بمقر جامعة قناة السويس.

أشار القاصد إلى أن المجلس وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، التي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما ثمن المجلس جهود التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات والجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية حيث تم قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأكد رئيس الجامعة أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، والثانوية الفنية، للالتحاق بالجامعات العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

كما شدد المجلس على أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

وافق المجلس أيضًا على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام ٢٠٢٣، للالتحاق بالعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التي حددتها الوزارة وأقرها المجلس.

وأضاف القاصد أن المجلس وافق على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كما أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير، والتأكيد على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.