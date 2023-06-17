إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي بالهرم

أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق السياحى القادم من أكتوبر إلى الهرم قبل نزلة المنصورية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السياحى القادم من أكتوبر إلى الهرم قبل نزلة المنصورية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة ، ويتولى رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.