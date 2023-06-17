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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سليمة وخالية من العيوب.. "الأطرش" يوضح أهم شروط الأضحية

الأضحية
الأضحية
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قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن الأضحية سنة مؤكدة فى حق القادر عليها، وتكون من الغنم والبقر والإبل.

أضاف الأطرش: يشترط في الأضحية عدة شروط، أن تكون سليمة خالية من العيوب، ليست بعجفاء ولا عوراء ولا عمياء ولا مكسورة القرن، والأضحية قربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ليحصل على الأجر الكبير، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها، وقالوا يا رسول الله، ما لنا فيها، قال صلى الله عليه وسلم» بكل شعرة حسنة، ولذلك لابد أن يحسن المسلم اختيار الأضحية، لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل".

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