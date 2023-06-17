نائب رئيس مجلس السيادة: الجيش السودانى سينتصر فى النهاية

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إننا في السودان لا يمكن أن نجد حلا ديمقراطيا وهناك أطراف تحمل البندقية، والعملية أصبحت معقدة، الهدف الأساسي هو احتلال السلطة.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: إن الجيش السوداني سينتصر فى النهاية في معركته ضد الدعم السريع، ولا نقدر أن نحدد وقتا معينا، بالصبر والتخطيط الاستراتيجي. ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، القاهرة، أمس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتترأس مصر، يوم الإثنين المقبل، مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين.. حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد عبر "تويتر".قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إننا في السودان لا يمكن أن نعمل حلا ديمقراطيا وهناك أطراف تحمل البندقية، والعملية أصبحت معقدة، الهدف الأساسي هو احتلال السلطة.