"وزارة الحج السعودية" تناشد ضيوف الرحمن بعدم النوم في الممرات وأماكن الصلاة

السبت 17/يونيو/2023 - 02:47 م

دعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية حجاج بيت الله الحرام، إلى عدم الاستلقاء أو النوم في الممرات وأماكن الصلاة.

وقالت الوزارة إنه وحرصًا على راحة الحجاج وسلامتهم، يجب عليهم عدم النوم في مسار عربات الطوارئ أو مسار عربات ذوي الإعاقة أو طرقات المشاعر المقدّسة، وأشارت الوزارة إلى أن الخشوع في العبادات يبدأ بتحسين السلوكيات.وفق"واس"

وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي؛ قد أعلن أن هناك أكثر من مليون حاج من الخارج قد وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج.

وقال "البيجاوي" إن المملكة فتحت جميع منافذها تسهيلًا لقدوم الحجاج، ودخل 25 ألف حاج حتى الآن عبر المنافذ، والقدوم البري عادة ما يتأخر، وكان منفذ عرعر أول منفذ لدخول الحجاج من العراق، وكذلك منفذ حالة عمار والحديثة ومنفذ الوديعة والمنافذ الشرقية في البطحاء وجسر الملك فهد، وجميع المنافذ جاهزة ومهيأة وسيستمر القدوم.

ومن جهة أخرى، قد أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتى تشتمل على 17 مبادر.

وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.