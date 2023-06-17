إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية في دمياط

شهد مركز شباب الساحة الشعبية إقبالا متزايدا اليوم السبت، للإدلاء بالتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، حيث شهدت إقبالا كبيرا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية حيث تتم إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

ويتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات حيث إن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

وبلغ عدد المرشحين 15 مرشحا لاختيار عدد 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وهم: سلامة مسعد التابعى الجحر، أحمد عبده أحمد أبو شامة، أحمد عنتر محمد العطوى، أشرف محمد محمود الحواوشى، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال، وأيمن يوسف فتحى رخا، حسن الدسوقى حسن البديويهى، سامح أحمد عثمان زناتى، سمير شوقى أحمد شطا، محمد عبد اللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطة، مسعد السيد التابعى الرداد، وائل على حسن المبشر، وسام أحمد عبد القادر أبو العنين .

وشهدت الأيام الماضية حملات دعائية لكافة المرشحين أما بتعليق اللافتات والبانرات في كافة أرجاء محافظة دمياط أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو عن طريق عقد لقاءات مع التجار المسددين في كافة مراكز المحافظة.