مقتل 17 شخصًا بينهم 5 أطفال في السودان.. ومستشفيات تشاد تستقبل مئات من الجرحى

السبت 17/يونيو/2023 - 02:49 م

قالت السلطات السودانية إن 17 شخصا بينهم خمسة أطفال قتلوا في غارة جوية بجنوب الخرطوم السبت.

وقالت وزارة الصحة السودانية في منشور على صفحتها على فيسبوك " في بيان: استهدفت منطقة اليرموك بضربة جوية وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل 17 شخصا بينهم خمسة أطفال وتدمير 25 منزلا".

فيما وصل عدد من الجرحى من السودان على دفعات إلى مستشفى أدري في شرق تشاد، حيث يتلقون العلاج من قبل فرق منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة.

وتم استقبال ما لا يقل عن 242 جريحًا في 15 يونيو وحده، مع إدخال 50 جريحًا إضافيًا إلى مستشفى أدريه، وتم استقبال ما لا يقل عن 324 جريحًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينهم حوالي 130 بحاجة إلى رعاية جراحية.

وتتم إحالة بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى في أبيشي، رابع أكبر مدينة في تشاد، والتي تقع على بعد 160 كيلومترًا.

وقال الدكتور سيبو ديارا، منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في أدري: "الوضع صعب للغاية، لكن الجميع يبذل قصارى جهده للتعامل معه، لقد اضطررنا إلى تسريح مرضى الأطفال المستقرين لإحضار الفريق الطبي لطب الأطفال للمساعدة."

وأضاف ديارا قائلًا: "يعمل معنا موظفون إضافيون من وزارة الصحة التشادية وقد تم استدعاء بعض الموظفين خارج أوقات الدوام لتقديم المساعدة، ولكن مع وجود فريق جراحي واحد فقط، فسوف نشعر بالإرهاق مرة أخرى قريبًا في غرفة العمليات."

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم نداءً جديدًا للتمويل يطلب 145 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشخاص المتضررين من العنف في السودان ولمساعدة أولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

وسيسمح هذا التمويل لمنظمة الصحة العالمية بالوصول إلى 7.6 مليون شخص داخل السودان وأكثر من 500 الف فرد أجبروا على الفرار إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان المجاورة من خلال التدخلات المنقذة للحياة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية على مدى الأشهر الستة المقبلة. حجم هذه الأزمة الصحية غير مسبوق.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "نحن بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي حتى يتم تخفيف الأثر المدمر على نظام الرعاية الصحية في البلاد واستمرار الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعد الخدمات الصحية من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأشخاص الفارين من النزاع، نحن نقدم بالفعل الإمدادات والخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة، لكن الاحتياجات تتزايد".

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "من خلال دعم المانحين الإضافي، يمكننا الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وتزويدهم بالمساعدة الكافية".