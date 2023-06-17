بالصور.. تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لأبناء الوادي الجديد

دشنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، منفذا لطرح وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة.

أكد أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، المحاسب جمال آدم، تدشين المنفذ بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة بجوار محطة النقل البري لطرح السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح من 20-25 %.

أضاف أمين الحزب بالمحافظة ، ان المنفذ شهد إقبالًا كبيرًا خاصة في الفترة الصباحية، علي أن يستمر عمل المنفذ في طرح السلع الغذائية لأبناء المحافظة حيث يطرح احتياجات المواطن بأقل الأسعار وجاري تنفيذ قوافل متحركة لهذه السلع ستجوب القرى خلال الفترة الحالية.

وأضاف جمال، أن المنفذ يأتي في إطار إيمان الحزب في تقديم خدمات جماهيرية تمس احتياجات المواطن ورفع العبء عن كاهل الأسر الواحاتية من خلال طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تواجه مشكلة غلاء الأسعار.

وأشار، أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع مجموعة من التجار الشرفاء بمدينة الخارجة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإسعاد وخدمة جماهير الوادي الجديد، من خلال تلبية الإجتياجات والمتطلبات الغذائية للأسر الواحاتية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل.

تابع تنفيذ المبادرة الدكتور محسن عبد الوهاب أمين التنظيم بالحزب ومحمود مسلم أمين التنظيم بمركز الخارجة ولفيف من كوادر وأمناء الحزب.

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (1)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (2)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (3)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (4)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (5)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (6)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (7)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (8)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (9)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (10)

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لابناء الوادي الجديد (11)