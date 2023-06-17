بحوث الصحراء: مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراض جديدة (فيديو)

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن التصحر يعني وجود اضمحلال في قيمة ومساحات الأراضي المزروعة بغذاء الإنسان وأنها تقل و لا تزيد رغم برامج التنمية، وهو يصيب العالم أجمع، نتيجة للحروب الدولية والنشاط الجائر للإنسان على الأراضي الزراعية.

وأضاف صفي الدين متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في حدوث التصحر، متابعا: “هناك أكثر من 275 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، خلال ديسمبر 2022، نتيجة التصحر.

وأشار، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إلي أن مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراضي جديدة، منوها بأن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التصحر من خلال زيادة المساحات المزروعة