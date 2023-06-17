أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ مجهزتين بـ 16 صاروخ كاليبر في البحر الأسود

السبت 17/يونيو/2023 - 01:07 م

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملتا صواريخ كاليبر كروز.

وذكرت القوات البحرية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أن هناك خمس سفن حربية معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملتا صواريخ كاليبر كروز، بإجمالي 16 صاروخًا".

وأضاف البيان أن هناك سفينة حربية معادية في بحر آزوف. أما في البحر الأبيض المتوسط، فتحتفظ روسيا بثماني سفن حربية في مهمة قتالية، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر، بإجمالي 16 صاروخًا.