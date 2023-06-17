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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يزور محافظة الاسماعيلية

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الاسماعيلية
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استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما يعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

استراحات المعلمين الثانوية العامة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة الدكتور رضا حجازي