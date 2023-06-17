الدكتور محمد أبو النور لـ«صالون التنسيقية»: أزمات استيراد بعض المستلزمات الطبية بسبب الدولار في طريقها للحل

أكد الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، ومنها تأثير الأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية على توافر الخدمات الطبية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال».

وأضاف أنه رغم الأزمة الاقتصادية كانت كبيرة ومؤثرة بشكل كبير على كل القطاعات إلا إنني أتصور أن الجهاز الحكومي تأثر بشكل طفيف فنجد أن خدمات الطوارئ تقدم مجانًا ومازال التأمين الصحي يتحمل العمليات والعلاجات ولا يوجد أي تقصير كما أن العمليات والعلاجات التي تتم على نفقة الدولة لم تنقطع إلى الآن.

وقال إن المشكلة في استيراد بعض المستلزمات الطبية التي تدخل في العمليات والعلاجات والتي يدخل فيها مكون دولاري يتسبب في مشكلة كبيرة فمثلا نجد أزمة المفاصل الصناعية التي تستورد من الخارج كانت كبيرة خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «أتصور أن هذه النوعية من الأزمات في طريقها للحل».

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

