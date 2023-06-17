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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية البريطاني: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلًا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
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قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن هجوم قوات كييف المضاد لن يؤدي بالضرورة إلى نجاح سريع وقد يستمر النزاع طويلًا، ما يحتم على الغرب الاستعداد لمواصلة دعم كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال كليفرلي في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "ليس هناك ما يضمن أنه ستكون هناك نتيجة عسكرية سريعة أو حاسمة في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى فهم ذلك. نحن بحاجة إلى فهم حقيقة أنه يجب علينا الاستمرار في دعم الأوكرانيين طالما تطلب الأمر، لأننا وعدنا بذلك".

وأضاف: "هذا ليس فيلما، لا شيء مؤكدا".

وفي حديثه عن المؤتمر الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا، والذي سيفتتح في لندن في 21 يونيو، قال: "الأوكرانيون سيحتاجون المال من أجل ذلك. النقطة المهمة هي بحث مصدر الأموال على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل".

وزير الخارجية البريطاني أوكرانيا قوات كييف