إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

أصيب شاب فلسطيني يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني، وحاولت اعتقاله بعد إصابته.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في مدينة الخليل، بعد مداهمة واقتحام منطقة جبل الرمان بالمدينة.

وفي مدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة تقوع، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.