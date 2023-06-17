مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بصحراوي البحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والجثة لثلاجة حفظ المتوفى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية الصديق يوسف بنطاق دائرة شرطة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى «عادل س. ع»، 55 عامًا، مقيم السنطة في الغربية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب « باسم س. م »، 42 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم متفرقه بالجسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث

وكما تلقي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الصبغة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.