وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد حفل ختام الأنشطة بإدارة شباب أجا.. صور

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حفل ختام الأنشطة بإدارة شباب أجا بمركز شباب ميت معاند التابع لإدارة شباب أجا بمشاركة مراكز الشباب بالإدارة.

كان في استقبالها علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، وحضور الكابتن محمد الريس رئيس قسم الرياضة بالإدارة، والسادة رؤساء الأقسام بالإدارة، ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب، و مديري مراكز الشباب المشاركة في الحفل الختامي للأنشطة.

بدأ الاحتفال أمس الجمعة، بمهرجان للمشي بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، وفريق العمل والشباب المشاركين في حفل ختام الأنشطة، وتم عمل ممر شرفي للدخول إلي المركز، وشهدت سيادتها اثناء الدخول إلى مركز الشباب تنفيذ ندوة تثقيف سياسى، ثم توجهت الي ارض الملعب لحضور مباراة خاصة بالكرة النسائية في تجربة أولى للبنات بمركز أجا لممارسة كرة القدم.

جاءت ثاني فقرات حفل ختام الأنشطة بفريق الطلائع بفقرات الغناء والشعر والابتهالات، يليه عرض كبير من فريق الكاراتيه بقيادة الكابتن وليد مجاهد، ثم عرض على أنغام الموسيقى لفرقه العروض الرياضيه للكابتن عبير ثم فقره الجمباز والألعاب الخفيفة بقياده الكابتن إسراء دياب.

فيما أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن سعادتها البالغة بوجودها ومشاركتها في حفل ختام الأنشطة بإدارة شباب أجا، كما أثنت على مستوى التنظيم والعروض الفنية، وتوجهت بالشكر للقائمين على العمل والتنفيذ بمركز شباب ميت معاند، لوليد فتحي المدير التنفيذي بالمركز، و رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة، على حسن الاستقبال والتنظيم.

وفي ختام الحفل قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعلي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، بتوزيع الشهادات والدروع على المتميزين من المشاركين من مراكز الشباب على مستوى الإدارة فى حفل الأنشطة، وأشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة علي التجربه الجديدة لتجميع الأنشطة لمراكز الشباب في يوم واحد على مستوى الإدارة.

يأتي تنفيذ حفل ختام الأنشطة بإدارة شباب أجا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعلي عبدالرحمن مدير إدارة شباب أجا.

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