أستاذ تاريخ يطالب بمفوضية عليا للتعليم تحت إشراف رئيس الجمهورية

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ فى جامعة عين شمس، إنه يجب أن تكون مفوضية عليا استشارية للتعليم سواء هيئة أو مجلس وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتقوم بوضع سياسات يقوم بتنفيذها الوزراء، وتضم شخصيات لديها خبرة في التعليم تتكون من ٤٠ أو ٦٠ شخصية تدرس كل مشكلات التعليم وتتخذ قرارات وتراقب تنفيذها وترسل جميع قراراتها لرئيس الجمهورية.

وأضاف خلال مشاركته فى المناظرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» أن مشاكل التعليم لا يمكن حلها بعمل لجنة وزارية تابعة للتعليم لأن هناك مشاكل كثيرة يجب التعامل معها فورًا.

وأوضح شقرة، أن القرارات التي تتخذ لتطوير التعليم لابد من مراقبتها حتى لا يقوم أي وزير يتولى الوزارة بإلغاء جميع القرارات السابقة، بل يعمل على استكمال الخطط الموضوعة لتطوير وتحديث التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ فى جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.