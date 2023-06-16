الأحد.. صحة الشيوخ تناقش تحويل مستشفى قويسنا من مركزي إلى عام

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعًا، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تحويل مستشفى قويسنا المركزي إلى مستشفى عام.

وأكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة،ان الاجتماع الثاني،سيناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن تطوير الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي لتشمل المستجدات في التشخيص والأدوية والخدمة الطبية.

كما ينظر الاجتماع الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية وذلك بتفعيل حق الأم في الابلاغ وقيد المولود، من خلال لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

يذكر أن مجلس الشيوخ سوف يناقش خلال جلساته العامة القادمة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والاسكان والادارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".