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السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يزور مصر

ممثل الأعلى للاتحاد
ممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
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يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية  نائب رئيس المفوضية الأوروبية  جوزيب بوريل مصر في الفترة من 17 الي 19 يونيو 2023.

ويعقد الممثل السامي خلال زيارته لقاءات ثنائية ومؤسسية رفيعة المستوى مع رئيس جمهورية  عبد الفتاح السيسي و سامح شكري وزير الخارجية و محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة وعباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية و أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

 وقال بيان لسفارة الاتحاد الأوربي في مصر إن الزيارة ستوفر فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية  ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.

 

 

المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سامح شكري السيسي