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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة.. صور

الحادث
الحادث
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أصيب 3 أشخاص فى حادث مرورى لسيارة ربع نقل بطريق الضبعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ورفع آثار الحادث.

الحادث 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من ( أحمد م ك، 22 سنة، مقيم  الجيزة ، مصاب باشتباه في كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم ، و(إبراهيم م أ)، 23 سنة ، مصاب باضطراب في درجه الوعي  ، وسحجات وكدمات، و(ربيع م أ)،  17 سنة، مقيم بالمنوفية، مصاب  بسحجات وكدمات بالوجة والجسم  واشتباه في خلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج .

الحادث

انقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى  بطريق الضبعة ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين  انقلاب  سيارة ربع نقل  بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن اصابة 3 أشخاص

 

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة .

اختلال عجلة القيادة أصيب 3 أشخاص التحفظ على السيارة انقلاب سيارة