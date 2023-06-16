إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة.. صور

أصيب 3 أشخاص فى حادث مرورى لسيارة ربع نقل بطريق الضبعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ورفع آثار الحادث.

الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كلا من ( أحمد م ك، 22 سنة، مقيم الجيزة ، مصاب باشتباه في كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم ، و(إبراهيم م أ)، 23 سنة ، مصاب باضطراب في درجه الوعي ، وسحجات وكدمات، و(ربيع م أ)، 17 سنة، مقيم بالمنوفية، مصاب بسحجات وكدمات بالوجة والجسم واشتباه في خلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج .

الحادث

انقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى بطريق الضبعة ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن اصابة 3 أشخاص

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة .