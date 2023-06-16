ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

النمسا ترحب بجهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في سوريا

النمسا
النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت النمسا اليوم /الجمعة/ بجميع جهود الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 من أجل التوصل إلى حل سياسى فى سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - فى بيان اليوم - "أنه لمواجهة الأزمة.. قدمت النمسا أكثر من 27 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا والدول المجاورة لها هذا العام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد استضاف على مدار اليومين الماضيين أعمال المؤتمر السابع في بروكسل بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، حيث وفر المؤتمر منصة لتجديد دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى المستمر لشعب سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

النمسا سوريا حل سياسي مجلس الأمن