ألمانيا بصدد تسليم أوكرانيا 64 صاروخ "باتريوت" لتعزيز دفاعاتها

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده ستسلم فورًا 64 صاروخًا آخر من صواريخ باتريوت (أرض- جو) إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس - في اليوم الثاني من اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - إن القرار يعد علامة مهمة للغاية لدعم الجهود الناجحة للقوات المسلحة الأوكرانية وضمان تعزيز قدرات الدفاع الجوي، لاسيما في هذه المرحلة المهمة من الحرب.

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يشار إلى أن ألمانيا أعلنت الشهر الماضي حزمة مساعدات تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 مليارات دولار لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا أعلنت، أمس الخميس، تقديم المئات من صواريخ الدفاع الجوي الإضافية لأوكرانيا.