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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا بصدد تسليم أوكرانيا 64 صاروخ "باتريوت" لتعزيز دفاعاتها

باتريوت
باتريوت
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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده ستسلم فورًا 64 صاروخًا آخر من صواريخ باتريوت (أرض- جو) إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس - في اليوم الثاني من اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - إن القرار يعد علامة مهمة للغاية لدعم الجهود الناجحة للقوات المسلحة الأوكرانية وضمان تعزيز قدرات الدفاع الجوي، لاسيما في هذه المرحلة المهمة من الحرب.

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يشار إلى أن ألمانيا أعلنت الشهر الماضي حزمة مساعدات تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 مليارات دولار لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا أعلنت، أمس الخميس، تقديم المئات من صواريخ الدفاع الجوي الإضافية لأوكرانيا.

أوكرانيا وزير الدفاع الألماني 64 صاروخ ا صواريخ باتريوت