فى عيد ميلاد بيومى فؤاد.. نجوميه تأخرت فأخرجت الغول من داخلة

أحد أهم نجوم الفن المصرى والعربى خلال السنوات الأخيرة، يعتبر الكارت الرابح وجوكر السينما والدراما والمسرح، ورهان المنتجين الأول فى ضمان نسب المشاهدة، محطات فى حياة النجم بيومى فؤاد فى عيد ميلاده.

الدراسة والعمل خارج الفن

تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ولحبه بالفن من البدايات كان مشترك بفريق المسرح بالجامعة آنذاك، تخرج وعمل فى مجال الإعلانات لفترة، وتنوعت المهن بعيداً عن الفن وفى تصريحات له أكد أن الأولوية للفن ولكن كان لابد من مصدر دخل .

الكوميديا وكاريزما الضحك "سبب فى الزواج ودخول الفن"

أشارت زوجة الفنان بيومى فؤاد فى تصريحات لها بأحد البرامج، أن التعارف مع زوجها كان فى الجامعة، وكان بيومى فؤاد يمتلك كاريزما وخفة دم تلقى قبولاً كبيراً، وسببت له شهرة كبيرة وسط زملائه، وأكدت أنه عاشق للفن وهى كانت تؤمن به وبقدراته وكانت على يقين من الوصول لمبتغاه يوماً ما.

وبسبب تلك الكاريزما بدأ فؤاد ببعض الأدوار الصغيرة فى بداية مشواره الفنى بعد تخرجه من الدفعة الأولى لمركز الإبداع ، وشق الطريق بخطواط بسيطة مثل فيلم "احكى يا شهرزاد" ، وفى الدراما مسلسل "رقم مجهول" ، "إسم مؤقت".

البداية المتأخرة أخرجت غول الفن بداخلة

وبعد أن أثبت بيومى فؤاد قدراته وكسب رهان الموهبة التى يمتلكها، إنتشر وظل يغزو السينما والدراما والمسرح، وصال وجال رحال الفن العربى، وخرج الغول من داخله .

وفى لقاء للفنان لطفى لبيب ذكر أنه كان هناك أربع فنانين يملكون خط وسط الفن "لطفى لبيب، صلاح عبدالله، عزت ابو عوف، حسن حسنى" ، وأكد أنه حاليا بيومى فؤاد أحد أهم لاعبى وسط الفن المصرى والعربى خلال تلك المرحلة .

وقدم الفنان بيومى فؤاد مجموعة من الأعمال الفنية المميزة أبرزها فيلم "مولانا" ، "دكان شحاته" ، طلق صناعى" ، "حملة فريز" ، "صنع فى مصر" ، "الرجل الغامض بسلامته" ، "احكى يا شهرزاد" ، "كابتن مصر" ، "جحيم فى الهند" وفى الدراما "الكبير أوى" ، "ريح المدام" ، "الميزان" ، "عزمى وأشجان" ، "ذهاب وعودة" ، "طرف تالت" ، "رقم مجهول" ، "هى ودافنشى" ، "آدم جميلة" .