تحطم سيارتين وإخلاء 3 عقارات مجاورة.. ماذا حدث أسفل عقار فلمنج المنهار بحي شرق الإسكندرية ؟

"حواجز أمنية وحطام عقار منهار علي سيارتين".. هكذا الحال بنمرة 12 خلف شارع النسفي، بمنطقة فلمنج التابعة لحي شرق الإسكندرية، عندما انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق خال من السكان دون إصابات بين المواطنين، وعلي إثر ذلك قرر حي شرق الإسكندرية، إخلاء 3 عقارات مجاورة لحين انتهاء تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحالة تلك العقارات.

بداية الكارثة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، يفيد ورود بلاغ بانهيار عقار قديم خالٍ من السكان في منطقة فلمنج، وذلك دون وقوع إصابات.

بالانتقال لموقع البلاغ من قبل قوات الأمن والحماية المدنية وحي شرق، تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه عبارة عن مبنى قديم ومهجور وخال من السكان منذ 5 سنوات.

وأسفر انهيار العقار بالكامل عن تحطم سيارتين أحدهما تاكسي أجرة والثانية ثمناية، تصادف وقوفهما أسفله، فيما قرر اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة بشكل مؤقت لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.