تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و466 سيارة، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 396 شاحنة و410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 189 شاحنة و56 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادر العبارتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و240 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، ايلة وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA على متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1850 راكبا بموانئها.