شيخ الصيادين: ميناء رشيد فتحة خير لأهالي بوغاز رشيد

قال السيد أحمد حميدة شيخ الصيادين بمدينة رشيد، إن الميناء المتواجدة بين ‏رشيد وبرج رشيد ستكون فتحة خير على أهالي المدينة وبوغاز رشيد الذي يحتوي ‏على البحيرة وكفر الشيخ، إذ ستضم بنزينة كبيرة ومصنع ثلج وأخر معلبات فضلا ‏عن مصنعي للصيانة البحرية والشباك. ‏

وأضاف "حميدة"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "إذا تواجد ‏الميناء وجدت مصلحة لأهل البلد، وبناء عليه نجد التنمية العمرانية بشكل عام في ‏بوغاز، اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ‏يحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الصيادين".‏

وتابع شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أنه كان لا يوجد اهتمام بفئة الصيادين خلال العقود السابقة، ولكن الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة، إذ أنه من فترة لأخرى برئيس ‏الهيئة من أجل النهوض بقطاع الصيد وتوفير كل مسلتزمات الصيادين، وهذا ما ‏نلمسه على أرض الواقع فعليا، مشيرًا إلى أن الميناء خير لنا.‏