زيارة البحيرة والإسكندرية والأكاديمية العسكرية تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا حيث عاد الرئيس السيسي مطلع الأسبوع من جولة خارجية فى جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، فى زيارات هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، وتأتى استمراراً وتأكيداً للأولوية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى القارة الإفريقية.

وتضمنت جولة الرئيس المشاركة فى قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التى أسفرت عن تحسن ملموس فى أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجارى والصادرات البينية، والتكامل الصناعى والإصلاح المالى والإدارى.

كما شهدت الجولة توافقًا مصريًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكذا كينيا ومالاوى اللذين التقاهما الرئيس على هامش قمة الكوميسا، على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التآخى والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادى، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجارى، ونقل الخبرات التنموية فى مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائى والزراعى والاستزراع السمكى والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات.

وشهدت الجولة أيضاً توافقاً فى الرؤى حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.



كما تفقد الرئيس السيسى الأكاديمية العسكرية المصرية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم، لا يقتصر على القوات المسلحة أو طلاب الكليات العسكرية أو طلاب الأكاديمية فقط ولكن يتمثل دورها أيضا فى إعداد وتأهيل العديد من الشرائح التى تقوم بالعمل فى الدولة.

وأشار الرئيس إلى الهدف من ذلك تعزيز وتأكيد قدرة الملتحقين بأجهزة الدولة المختلفة ومنحهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل، مشيرا إلى أن الأكاديمية لا تتدخل فى الشق الفنى الخاص بإعداد الكوادر المختلفة.

وأعرب الرئيس عن سعادته بالتواجد فى الأكاديمية العسكرية، مؤكدا حرصه على زيارة الأكاديمية والاطمئنان على الطلبة، كما يطمئن دائما خلال اتصالاته الدورية مع مدير الأكاديمية على الأنشطة ومستوى الطلاب.

كما تقدم الرئيس السيسى مشيعى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة

كما هنأ الرئيس النادى الأهلى والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيداً بالإنجاز التاريخى الذى تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر، ومثنياً على الروح العالية التى تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتى تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب والبطولات.

كما وجه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأى العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

وجاء ذلك انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

ووجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين فى موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة فى رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

واستقبل الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرَى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المتبادل فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

وأشاد رئيس الوزراء العراقى بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر فى مارس الماضى، مؤكداً أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية فى مختلف المجالات، خاصةً فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجاً يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أجرى الرئيس السيسى، زيارة لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة كما افتتح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

كما تفقد الرئيس السيسى الأسبوع الماضى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المتطوعين فى حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنزلاء دار مسنين الأبعادية فى البحيرة: جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم.. وتساءل.. هل كل احتياجاتهم متوفرة

وأكد الرئيس للنزلاء بأن جميع احتياجاتهم متوفرة كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لزيارة الرئيس السيسى إلى الدار.

وأضاف الرئيس السيسى ـ خلال جولته التفقدية لدار مسنين الأبعادية فى البحيرة ضمن مشروعات حياة كريمة ـ "نعيش ببركتكم ومنورين الدنيا كلها".

وطالبت نزيلات فى الدار الرئيس السيسى بزيارة السعودية لأداء الحج أو العمرة، وقال الرئيس السيسى: عنينا ولكن لا تنسونا بالدعوات الطيبة وكل سنة وأنتن طيبات".

كما توقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حوارا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب، التى تضم حاليا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ببرامج فى تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج فى التمريض والصيدلة.

كما شهد الرئيس السيسى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية أن "بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، مضيفا أننى كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجارى المصرى، فى إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستى وتجارى عالمى، من خلال مشروعات قومية عملاقة تشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وفى سيناء، وتشييد الموانئ المتطورة والمناطق الصناعية مع تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومى لاسيما بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل متميزة للشباب ووجه الرئيس العديد من الرسائل للمصريين.

وفى إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجارى المصرى، استقبل "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسؤولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصةً على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته فى دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستى وتجارى عالمى.

وتقدم الرئيس التنفيذى لشركة "CMA" الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة "تحيا مصر"، مشيداً بمناخ الأعمال فى مصر، ومؤكداً تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة الموانئ، وكذا التوسع فى نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية فى موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.